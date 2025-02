Stuntprijzen in Beverwijk, koopjesjagers staan uur in de kou

Een paar jaar geleden was er in Krommenie net zo'n totale uitverkoop van dezelfde winkelketen, vertelt Barby. Daar woonde ze toen. "Ik heb toen heel veel kinderschoenen gekocht, ook op de groei. Dat kostte 300 euro, de korting was in totaal iets van 1400 of 1500 euro." Het zou mooi zijn als ze daar weer in slaagt.

Nog twee weken

Iemand van het personeel steekt achter het glas een hand met gespreide vingers op. 'Nog vijf minuten', schreeuwt iemand vanaf de voorste wachtplekken naar achteren. De meute, nu zeker zestig man, kruipt nog iets dichter op elkaar.

De winkel is nog maar een minuutje open als zich al een lange rij bij de kassa vormt. Een vader vult zijn kinderwagen met schoenendozen, terwijl zijn dochter snikt op de arm van haar moeder. De mannen-met-de-grote-voeten sluiten ook aan: hun gezichten gaan verscholen onder de opgestapelde schoenendozen in hun armen.

Een winkelmedewerker lijkt niet te kunnen wennen aan het opgejaagde gedrag van haar klanten. "Niemand doet rustig, lijkt het wel. Zo gaat het elke dag... gelukkig is het nog maar twee weken", zegt ze in een zucht.

Toch is er één iemand die wél kalm door de gangpaden loopt. Barby laat zich niet opjutten door de meute. Het lijkt of ze in het oog van een orkaan staat, als ze langs een rek met slippers struint. Ze houdt twee paren in haar handen en doet alsof ze die weegt. "Ik maak met niet druk hoor. Als ik het vandaag niet vind, kom ik een andere dag weer terug."