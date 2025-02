ProRail haalt 'obstakel-hekken' bij station Zandvoort weg voor betere toegankelijkheid

ProRail adviseerde Gundolf en andere lotgenoten om via andere routes de perrons te bereiken. Maar ook dat was en is niet makkelijk. Want langs de zuidkant wacht een flinke omweg en dan is het nog maar hopen dat de lift niet stuk is. En via de andere kant loopt een grindpad met hobbels. Dat maakt het er ook niet beter op.

Te steile toegangsweg

Naast het station loopt nog een weg. De hekjes staan daar verder uit elkaar. Maar die helling is zo steil dat het gevaarlijk is om naar beneden te gaan en te zwaar om weer boven te komen met een rolstoel of rollator. Dan moet er altijd iemand bij zijn.

Tekst loopt door na de foto.