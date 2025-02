'Juist nu mogen we elkaar niet kwijtraken': Amsterdamse jongeren slaan bruggen in verdeelde stad

Noa en Oumaima belden elkaar later die dag. Beiden hadden een andere ervaring overgehouden aan alle incidenten, maar de emoties waren hetzelfde. "Het duurde even voordat we echt in gesprek konden gaan. Dat laat zien hoe diep het zit bij ons allemaal."

Politiek en media

Volgens de vier wordt die pijn versterkt door de rol van de media en de politiek. "Die persconferentie na het geweld was belangrijk", zegt Oumaima. "Tegelijkertijd had er ook oog moeten zijn voor de impact in de islamitische gemeenschap na de gebeurtenissen." Noa voegt toe: "De media en politiek werken polarisatie soms in de hand door verhalen zo neer te zetten dat groepen tegenover elkaar komen te staan. Dat gun je niemand."

Ondanks hun verschillen proberen de vier steeds opnieuw de dialoog aan te gaan, ook als de situatie ingewikkeld is. Boaz benadrukt dat het belangrijk is om niet alles tegen elkaar af te wegen en te vergelijken. "Niet cancelen, maar zoeken naar overeenkomsten. De kern is benoemen en begrijpen."

Die aanpak werkt, maar is niet makkelijk. "Juist nu is het belangrijk om verbinding te zoeken en niet mee te gaan in die verdeeldheid", legt Oumaima uit. "Het is makkelijk om te verbinden als het goed gaat", voegt Noa toe. "Maar juist als het niet goed gaat in Nederland moeten we elkaar niet kwijtraken."

Gesprek op school

De vier worden regelmatig uitgenodigd om met scholieren te praten over vooroordelen en misverstanden. Scholieren mogen hen alles vragen, zolang het met goede intenties gebeurt. "Juist als jongeren pijnlijke dingen zeggen, zoals 'Waarom doe je je hoofddoek niet af?' of 'Leefde Hitler nog maar', kun je vragen wat daarachter zit", legt Noa uit. "Het helpt hen niet alleen hen, maar ook ons, om dieper te graven. Die opmerkingen kunnen kwetsend zijn, maar tegelijkertijd zijn we nieuwsgierig naar waar die gedachten vandaan komen."

Ondanks die moeilijke momenten blijft de missie van Deel de Duif staan: blijf met elkaar gesprek. "Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn", zegt Boaz. "Maar probeer te begrijpen waar de ander vandaan komt."

Statement

Na veel gesprekken kwam het viertal deze week met een statement naar buiten op hun Instagrampagina. 'Ook al lijkt het soms onmogelijk om nog met elkaar in gesprek te blijven, geloven wij dat dit de enige oplossing is om de verharde polarisatie tegen te gaan', schrijven ze. 'We laten ons niet uit elkaar drijven. We lijken meer op elkaar dan we verschillen. We maken ons samen hard tegen haat.'

Kijk hieronder de video terug over de start van verbindingscampagne Deel de Duif, een jaar geleden.