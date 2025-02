Unieke prentenboeken behouden voor de Zaanstreek: "Collectie Ouwejan is fantastisch"

Een particulier meldde zich een tijd met de boeken bij de Willem Jansen Stichting in Westzaan. "Een once in a lifetime gebeurtenis", omschrijft Terwee het moment. Hij benaderde verschillende stichtingen, die hun fondsen aanspraken om de boeken te kunnen kopen met als doel het te kunnen schenken aan het archief. Hiermee wordt voorkomen dat ze in een privécollectie verdwijnen of - nog erger - in delen worden verkocht.

Er wordt nogal geheimzinnig gedaan over bedragen, maar het gaat in ieder geval over vele duizenden euro's. "Het is een heel waardevol boek. We zijn ontzettend blij dat dit voor de gemeenschap behouden kan blijven. Het kost geld, maar het is het waard."