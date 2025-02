112-blog | Twee zwaargewonden door eenzijdig ongeluk • minderjarige jongen beroofd van mountainbike

19 november 2024, 13.22 uur

Dinsdagmiddag is rond 12.10 uur een gewapende overval gepleegd op tweedehandswinkel Used Products aan de Koningstraat in Den Helder. Twee overvallers drongen het pand binnen, sloegen ruiten en vitrines kapot.

De politie zette direct een zoekactie in, waarbij een helikopter werd ingezet om de verdachten op te sporen. De Koningstraat werd tijdelijk afgesloten voor sporenonderzoek. Het onderzoek is gaande: bij de overval zijn voor zo ver bekend geen gewonden gevallen. Details over een eventuele buit of signalementen van de daders zijn nog niet bekendgemaakt.