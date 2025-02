Museum van de 20e Eeuw eert failliete Blokker met historische tentoonstelling

Het is niet voor niks dat het museum enkele jaren geleden de historische collectie van Blokker geschonken kreeg van het bedrijf. Het museum toont gebruiksvoorwerpen uit de 20e Eeuw en daar sluiten de spullen van de Blokker prima op aan. Ook is er winkel nagebouwd met het originele interieur.

75.000 gulden van Blokker voor lift in museum

Het museum en de oer-Noord-Hollandse winkel hebben al jaren een goede band. Dat bleek onder meer in 1996. Er was toen een tentoonstelling vanwege het 100-jarig bestaan van Blokker. Het museum kreeg toen een schenking van 75.000 gulden om een lift in hun toenmalige pand te bouwen. "Blokker vond die tentoonstelling prachtig", vertelde museumdirecteur Hans Stuijfbergen daar eerder al over.

En nu is er opnieuw een tentoonstelling. In één van de zalen van het museum worden de historische producten getoond en de historie van 'Blokkertje' verteld. Maar wel een expositie met gemengde gevoelens voor Stuijfbergen. "We zijn als museum in Hoorn trots op wat Blokker heeft gepresteerd en best wel een beetje verdrietig over het faillissement. Voor alle medewerkers en vaste klanten is dit triest."