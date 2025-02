Al 20 jaar fanatiek radiografisch zeilen, hier staan de beste stuurlui echt aan wal

Bij Waarland laat de groep zeilers zien welke stuurmanskunsten ze allemaal in huis hebben. Op 14 november was het precies 20 jaar geleden dat het allemaal begon. Sindsdien komen ze twee keer in de week bij elkaar. Via een kleine, mobiele luidspreker roept een stem dat de wedstrijd bijna begint. Bert de Graaf, één van de grondleggers van het zeilen in Noord-Holland, is er nog altijd bij.

"Twee decennia terug was het ineens een grote hype in Nederland om met radiografische zeilboten te gaan varen. Er is ook een landelijke vereniging. Maar het hele land door om de hele dag aan de waterkant te staan vonden we een beetje te gek. Toen ben ik met Eric van Staten op zoek gegaan naar goede plekken voor ons in de regio. Dat was toen bij het water bij Oudesluis."

Bekijk hieronder hoe de boten door het water snijden (tekst gaat verder onder de video):