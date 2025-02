Rechtbank buigt zich over natuurvergunning Schiphol: rechtmatig of 500.000 vluchten te veel?

De rechtbank in Den Haag buigt zich vandaag over een zaak die zowel juridisch als maatschappelijk veel stof doet opwaaien: de natuurvergunning van Schiphol. De grote vraag is: kreeg Schiphol op rechtmatige wijze toestemming voor het uitvoeren van 500.000 vluchten? Milieuclubs en omwonenden hebben er grote vraagtekens bij en sleepten Schiphol en de Nederlandse Staat voor de rechter.