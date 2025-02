Opa Bert eist actie na ernstig fietsongeluk in Amstelveen

En dan gebeurt het ongeluk op 25 oktober. Een 14-jarig meisje op een fatbike belandt onder een bestelbus. Yuval woont naast het kruispunt en schrikt die middag op van de klap. "Ik snelde naar buiten en riep tegen mijn vrouw dat ze 112 moest bellen. Het zag er heel slecht uit. Ik maakte me veel zorgen om het slachtoffer", vertelt hij aan NH.

Yuval ziet het vaker (bijna) fout gaan op de oversteek en maakt zich zorgen om zijn eigen kinderen. "Ik zag gisteren dat mijn dochter aan kwam fietsen zonder goed te kijken. Ze heeft voorrang, maar ik druk haar op het hart om te remmen en goed om zich heen te kijken."

'Stopbord niet genoeg'

De gemeente heeft na het ongeluk aan één kant van de oversteek een stopbord geplaatst, maar als NH poolshoogte gaat nemen blijkt dat maar weinig automobilisten volledig stoppen. "Je ziet een bord makkelijk over het hoofd, maar een fysiek obstakel dwingt je echt om snelheid te minderen", legt Yuval uit waarom een hoge drempel volgens hem beter zou zijn.

Ook Bert denkt niet dat een stopbord de oplossing is. "Het maakt me boos dat het zo mis moet gaan voordat er actie wordt ondernomen door de gemeente." Hij vindt dat de oversteek verplaatst moet worden naar verderop in de straat, waar wél vrij zicht is. "Als er niks verandert, denk ik dat we hier over een tijdje weer staan met de hulpdiensten en dat kan heel slecht aflopen, met een dode."