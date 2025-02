Den Helder Suns bouwt met Laura Kooij aan toekomst: "Willen weer succes gaan vieren"

Na de landskampioenschappen in 2021 en 2022, volgden twee mindere jaren voor de Helderse formatie. Het is daarom nu aan Kooij om de ploeg weer terug te brengen naar de top van de Women's Basketball League, de hoogste Nederlandse basketbalcompetitie. "Uiteindelijk wil je weer die ploeg zijn, die toonaangevend kan zijn. En we willen weer succes gaan vieren. Hopelijk gaat dat lukken. Dat is wel de insteek waarom je ergens aan begint", aldus Kooij.

Bekijk bovenaan dit bericht de reportage over Laura Kooij, de nieuwe coach van Den Helder Suns.