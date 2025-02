Klassieke logo Ajax weer terug: "Mooiste club van de wereld met mooiste logo"

Voor veel Ajacieden is de terugkeer van het klassieke Ajax-logo altijd een grote wens geweest. "Ik zou altijd kiezen voor het nieuwe logo", vertelt een supporter met het logo op zijn rugzak. " Ja, ik ben er heel blij mee"

Het was een grote verrassing voor veel Ajacieden, want de aankondiging van Ajax dat het klassieke logo zou terugkeren kwam vrijwel uit het niets. En daar is door de fanatieke aanhang lang voor gestreden. Met acties als 'Geef Ajax z'n gezicht terug' is er gepleit voor een terugkeer van het klassieke logo op de borst.

Voorzitter Erwin Pieters van de AFCA-Supportersclub heeft 34 jaar lang gewacht op dit historische moment. "Dit is waar we het al die jaren voor hebben gedaan", vertelt hij blij. "Dit is emotie, dit is Ajax. Dit is waar wij voor staan. We zijn al de mooiste club van de wereld en nu hebben we ook het mooiste logo. "

Een jongere Ajax-supporter ziet het logo niet als een terugkeer. "Toen ik hier in Amsterdam kwam, was Ajax heel goed", blikt hij terug op het Champions League seizoen van 2018/2019. "Het huidige logo herken ik meteen. Ik heb het oude logo nooit gekend, daar heb ik geen geschiedenis mee."

Een vrouw, die over het klassieke logo zegt het 'een brei' te vinden, zou liever het huidige logo op het shirt blijven zien. "O bah", zegt kijkend naar het klassieke logo. "Wat jammer, want Ajax valt niet meer op ook."

Hieronder de special die AT5 tien jaar geleden heeft gemaakt over het oude en nieuwe logo.