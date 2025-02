Hoornse zedenverdachte zwijgt over verkrachting 11-jarig jongetje

In Alkmaar vond de eerste inleidende zitting plaats. De verkrachting zou op 4 augustus van dit jaar in Hoorn zijn gebeurd. Of, en hoe de verdachte en het slachtoffer elkaar al kenden, werd niet duidelijk. Wel zijn er DNA-sporen van M. gevonden op de onderbroek van het slachtoffer en ook op een bidon.

De telefoon van de verdachte speelt een belangrijke rol in de zoektocht naar de waarheid. Omdat M. de toegangscode van het toestel weigert te geven, moet deze gekraakt worden en loopt het onderzoek vertraging op.

Kraken van telefoon

De officier van justitie riep M. op alsnog zijn code te geven. "Dat zou het onderzoek bespoedigen." Het kraken van een telefoon neemt gemiddeld zo'n drie maanden in beslag.

Het is niet de eerste keer dat M. met justitie in aanraking komt. Zo heeft hij nog drie voorwaardelijke straffen openstaan. De inwoner van Hoorn ontkent de verkrachting, maar hield zijn lippen verder stijf op elkaar.

'Verdachte al geruime tijd vast'

Het jonge slachtoffer is eerder al verhoord, maar advocaat Kötter wil hem nog een keer horen. De officier had hier vanwege de jonge leeftijd zijn bedenkingen bij. De rechter zegde een nieuw verhoor toe, in een nader te bepalen, kindvriendelijke omgeving.

De raadsman wilde ook dat zijn cliënt de zaak in vrijheid mag afwachten. "We hebben te maken met een jonge verdachte en hij zit nu al geruime tijd vast. Er ligt een ontkennende verklaring, hij heeft werk, een dak boven het hoofd en is er nog geen zicht op een datum voor de inhoudelijke behandeling."

De officier verzette zich tegen de voorlopige vrijlating en ook de rechter besliste dat M. voorlopig vast blijft zitten. Op 3 februari wordt de zaak verder behandeld met opnieuw een tussentijdse zitting.