Storm Poly zorgde voor kaalslag in Beverwijk, boomplantweek moet daar verandering in brengen

Aanstaande woensdag is het Nationale Boomfeestdag, de dag waarop er in het hele land nieuwe bomen de grond in gaan. Het is de dag waarop kinderen van basisscholen in aanraking gebracht worden met de natuur. In Beverwijk zijn echter zoveel bomen te planten dat de gemeente er een 'boomplantweek' van gemaakt heeft.

Aftrap op het Willem Alexanderplantsoen

De 'boomplantweek' in Beverwijk ging van start met het planten van zes bomen op het Willem Alexanderplantsoen bij dierentuin Animal Farm. "Het gaat om een aantal esdoorns en lindebomen van een jaar of zeven oud", vertelt gemeentelijk boombeheerder Ton Zuidervaart. De meeste bomen in Beverwijk zijn iepen, maar met het oog op de biodiversiteit wordt er zoveel mogelijk gevarieerd in de nieuwe aanplant.

Wethouder Sjaak Struijf kwam een handje toesteken, maar het echte werk werd gedaan door de jongste medewerkers van mini-zoo Animal Farm.

Een ploegje bomenplanters kwam in blauwe overalls naar het plantsoen om de handen uit de mouwen te steken. "Het is de eerste keer dat ik dit doe, maar ik vind het best hard werken", zegt Alicia. Ze weet zeker dat ze voortaan als ze langs het plantsoen fietst zal stoppen om de boom die ze vandaag geplant heeft even gedag te zeggen.