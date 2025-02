Rechter verscheurt veelbesproken geldboete voor Castricumse hardlopers voor rennen over ruiterpad

Weg volledig blank

Afgelopen februari deden hardlopers Kees de Groot en Jeroen van der Voort, zoals gewoonlijk, hun zondagse hardlooprondje door het Noordhollands Duinreservaat. Uit voorzorg, vanwege de flinke regenval van de afgelopen tijd, verkozen ze de verharde weg boven hun reguliere route. Maar ook die weg stond volledig blank.

Ze besloten een stukje af te snijden via het droge ruiterpad, om vervolgens hun route weer op de verharde weg te vervolgen. Maar die actie werd hen niet in dank afgenomen. Twee boswachters stonden de mannen in de stromende regen op te wachten om uiteindelijk één van hen een boete uit te schrijven voor het betreden van het ruiterpad.