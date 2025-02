Komst elektriciteitshuisje in Huizen zorgt voor spanning, buurt stapt naar de rechter

Elektriciteitshuisjes zijn vergunningsvrij neer te zetten door netbeheerders. Dat betekent eigenlijk dat bezwaar maken niet mogelijk is. Maar omdat de omwonenden van de Kleinejanstraat in Huizen faliekant tegen zo'n huisje zijn, proberen ze de plaatsing nu te voorkomen bij de rechter. Een van de tegenstanders laat weten dat alles in stelling is gebracht door een advocaat.

Tientallen trafohuisjes

Het kleine plantsoentje aan de Kleinejanstraat in Huizen is verkocht aan netbeheerder Liander, omdat er een transformatorhuisje moet komen. In zo’n huisje zitten een of meerdere transformatoren om elektriciteit te kunnen leveren aan huishoudens.

De nieuwe transformatorhuisjes zijn broodnodig: de komende jaren zijn alleen in Huizen al tientallen huisjes nodig om de verdeling van elektriciteit aan te kunnen. In heel Nederland zouden er de komende jaren maar liefst 50.000 trafohuisjes bij moeten komen. En dat grijpt in op de openbare ruimte, zoals in Huizen waar dus een plantsoentje moet wijken voor de uitbreiding van het netwerk.

Zorgen over gezondheidsrisico's

Naast de zorgen over het verdwijnende groen in de buurt zijn er ook zorgen over de gezondheid als je in de buurt van zo’n transformatorhuisje woont. Sommige buurtbewoners vrezen namelijk de elektromagnetische straling en magneetvelden van een dergelijk elektriciteitshuisje.

Daarnaast is de buurt boos dat ze nooit betrokken zijn bij het plan. Ook zijn er politiek vragen over de verkoop van het stukje grond aan Liander. Volgens de lokale SGP-fractie is dat gebeurd op basis van onjuiste informatie.