Amsterdam niet langer veiligheidsrisicogebied, maatregel niet verlengd

De maatregel was ingesteld in de nasleep van geweld en ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv, maar is volgens de driehoek niet meer nodig: "Er zijn op dit moment geen concrete aanleidingen om het veiligheidsrisicogebied in de hele stad van kracht te houden", staat in een verklaring van de gemeente.

De hele stad werd op 8 november aangewezen als veiligheidsrisicogebied en er gold een noodverordening. Hierdoor mocht er bijvoorbeeld niet gedemonstreerd worden en was een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding als sprake was een mogelijke verstoring van de openbare orde.

De noodverordening werd vorige week donderdag al opgeheven. Sinds het middaguur is de stad dus ook geen veiligheidsrisicogebied meer.