Hologram van vermoorde sekswerker op Amsterdamse Wallen verdwijnt: "Wereldwijd aandacht gekregen"

"Die tips zijn super waardevol voor ons onderzoek" zegt politiewoordvoerder Olav Brink. De gouden tip is nog niet binnengekomen. Degene die die doorslaggevende tip heeft, krijgt 30.000 euro. "Die beloning blijft natuurlijk staan."

Met het hologram wilde de politie zo veel mogelijk aandacht genereren voor de zaak, die na 15 jaar in de vergetelheid was geraakt. Dat is in ieder geval gelukt: "Niet alleen in Nederland was er aandacht, maar echt ver daarbuiten. Tot aan landen als Amerika en Australië."

Met de nabestaanden van Betty was afgesproken dat het hologram ongeveer een week zou blijven staan.

Onderzoek gaat door

"Betty gaat vandaag weg, maar dat betekent niet dat het onderzoek stopt", benadrukt Brink. "Het onderzoek loopt volop en we hopen binnenkort een doorbraak te kunnen melden. "

De in Hongarije geboren Bernadett ‘Betty’ Szabó verhuisde op haar 18e naar Amsterdam om in de prostitutie te gaan werken. In februari 2009 vonden collega's haar dood, liggend in een plas bloed, in haar peeskamer. Ze was drie maanden eerder bevallen van een zoon.