Hoofddorpers aangedaan door brand bij 'oude vertrouwde' sportschool

Ook Henriette en Paul IJgosse wandelen maandagochtend naar 'hun' sportschool om te kijken wat de schade is. "Verschrikkelijk", zegt Henriette. "Dit gun je niemand. Het is er zo gezellig, je kunt er altijd terecht voor je praatje." Haar man sport al zo'n dertig jaar bij de club en schiet even vol. "Je kent de geschiedenis van deze sportschool en dan schrik je gisteravond behoorlijk als je het ziet en hoort."

Een begrip

De sportschool is in Hoofddorp een begrip. Sinds 1989 ging de sportschool door het leven als Jeroen Maas Sports Company. Fitnesspionier Jeroen Maas verkocht zijn sportschool dit jaar en op 1 oktober werd het overgenomen door MyLife. De medewerkers bleven er werken en de klanten bleven trouw sporten.



Henriette en Paul zijn niet de enige die even komen kijken. "Jammer, het is een mooie club. Ik sport hier elke dag, dus dat mis je dan hè", zegt Ruud Dirkzwager, die nu al 18 jaar iedere dag hier sport. Ook Jos (76) fietst even langs. "Ik ben opgegroeid in deze buurt dus ik was nieuwsgierig", zegt ze.

Schade

Aan het pand is op het oog weinig te zien. In het hoofdgebouw heeft de brand niet gewoed. In het bijgebouw, waar de koffietafel staat, zijn de ramen nat. Achter het pand is een zwartgeblakerde deur te zien.



De gepensioneerde Kees Rijlaarsdam sport er drie keer in de week en staat ook even te kijken. "Het valt me 100% mee, nadat ik de berichten had gehoord over de grote brand. Ik zie hier eigenlijk niks", reageert hij verbaasd. Hij probeert door de natte ruiten de schade te bekijken. "Hier drinken we altijd koffie, maar gelukkig staat het koffiezetapparaat er nog", grapt hij.



De Veiligheidsregio kan niets zeggen over de schade: "Er is brand, rook en water binnen geweest, dus er zal schade zijn, maar voor een precieze inschatting zal je bij de eigenaar van het pand moeten zijn", laat een woordvoerder weten. De eigenaar van de sportschool is niet bereikbaar voor een reactie.