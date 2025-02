Toch geen boetes voor Zandvoortse horeca voor schenken alcohol aan minderjarigen

De gemeente zette tijdens de dagen rondom de Formule 1 in augustus een minderjarige 'mystery guest' in in het centrum van Zandvoort. Dat is een tiener die als proef alcohol bestelt bij een restaurant of café. Wie alcohol aan de minderjarige schenkt, krijgt een boete van ongeveer 1.500 euro. Elf ondernemers gingen de fout in.

Tekst loopt door na de foto.