Jaar na moord op Freek (18) in Alkmaarse achtertuin is dader nog altijd spoorloos

Nog altijd is het onduidelijk wat er zich die woensdag 22 november vorig jaar in Alkmaar precies heeft afgespeeld. De 18-jarige Freek werd 's avonds doodgeschoten in een achtertuin aan de Baansingel gevonden.

Mogelijk is de tiener over een schutting geklommen: de bovenste houten plank van de schutting tussen de tuinen bleek te zijn afgebroken. Bezorgde buren belden 's middags al met de politie vanwege een ruzie in de straat. Getuigen deelden met NH dat er die dag 'een groep mannen in een auto is gezien'. Er zijn ook twee schoten gehoord.