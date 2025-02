Extra dagje Athene voor waterpolosters ZV De Zaan: "Goedkoper om maandag te vliegen"

"We hebben de berekening gemaakt en als we een heel seizoen Europees spelen, zijn we ongeveer 70.000 euro kwijt", schetst Rogge het financiële plaatje in de uitzending van NH Radio. "We zijn het enige land in de Euro Cup zonder profs in ons team. Zij trainen meerdere keren per dag, terwijl wij meiden hebben die slechts vier keer per week trainen. Bij die andere clubs is dat geldplaatje iets beter geregeld."

Bescheiden

Rogge was erg belangrijk door zes van de twaalf treffers te maken. Zelf bleef ze bescheiden daarover. "Het is wel goed dat ik zes goals maak, maar de volgende keer maakt iemand anders ze. Ik ben ook niet onmisbaar in dat opzicht, want je kan altijd iemand vervangen. We hebben gewoon iedereen hard nodig."

Het is daarom extra zuur dat Maud Koopman langere tijd aan de kant staat met een gebroken vinger. "Dat is echt superjammer en ik hoop dat ze snel herstelt."

Zondag 30 november speelt De Zaan de return tegen Panionios in het Sloterparkbad in Amsterdam. Als de Zaankanters over twee duels de sterktste blijken te zijn, plaatsen ze zich voor de halve finales. Vorig seizoen pakte De Zaan het brons in de Euro Cup.