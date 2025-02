Met Naomi's theaterstuk over de moord op haar moeder hoopt ze geweldslachtoffers zichtbaarder te maken

Tijdens het stuk toont Naomi verschillende foto's en vertelt daar een verhaal bij. Zoals dat van Miranda "Een moeder van drie prachtige dochters die ongelooflijk goed kon dansen. Haar oudste dochter danst nu, maar ze zal haar moeder nooit in de zaal zien zitten bij een voorstelling." Later legt ze daar over uit. "Achter de cijfers en feiten gaan mensen schuil. Dat vergeten we wel eens."

Aandacht voor femicide belangrijk

Voor Jacques en Wanda Beemsterboer, die zelf zich ook veelvuldig inzetten tegen geweld, is het belangrijk dat hiermee aandacht wordt gevraagd voor femicide. Volgens Jacques zit hem deels ook in de opvoeding, maar ook het weerbaarder maken van vrouwen.

"Bijvoorbeeld op middelbare scholen. Dat als ze in verkeerde situaties komen, ze verstandige beslissingen kunnen maken die ze kunnen redden. Als ik kijk naar Nadine. Zij heeft naar ons nooit openheid gegeven over de situatie die ze met haar partner al heel lang had. Maar waarom niet? Misschien is er een sleutel dat vrouwen in die situaties geen schaamte voelen en gered kunnen worden."

De voorstelling is op 29 november ook te zien in theater Het Postkantoor in Bovenkarspel. Hoewel het nu nog gaat om try-outs, is Naomi blij met hoe het gaat. "Na afloop gaan we ook in gesprek met de bezoekers in de zaal. En daar hoor je hele mooie genuanceerde reacties. En voor mij voelt het ook echt als emancipatie van nabestaanden."