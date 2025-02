Hotelgasten geëvacueerd na grote brand in sportschool Hoofddorp

De brand ontstond iets over 18.00 uur, volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn de gasten van het hotel dat naast de sportschool ligt uit voorzorg geëvacueerd naar een restaurant aan de overkant van de straat.

"Dat is ook een beetje vanwege de rookontwikkeling, we zien wat de rook doet wanneer het vuur geblust is", aldus de woordvoerder.

Er waren geen mensen aanwezig in het pand, er zijn dan ook geen gewonden. Momenteel is de brandweer het vuur in de sportschool aan het blussen.

Nieuwe naam

De sportschool ging vanaf 1 oktober van dit jaar verder onder de nieuwe naam MyLife Hoofddorp.

Rond 20.00 uur meldde de veiligheidsregio dat het vuur was geblust, het pand wordt nu geventileerd. Stichting Salvage is aanwezig, zij staan gedupeerden van een brand bij. In het naastgelegen hotel worden momenteel metingen verricht door de brandweer. Naar verwachting kunnen de hotelgasten later vanavond weer naar hun kamers.

Wie last heeft van de rookontwikkeling wordt aangeraden om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.