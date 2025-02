Winter komt eraan: volgende week vorst, kans op (natte) sneeuw en veel regen

De week begint volgens Weeronline nog relatief rustig. De temperatuur stijgt maandag naar 6 tot 8 graden en vooral in het noorden kan een enkele bui vallen. Maandag blijft het een groot deel van de dag droog en de zon laat zich af en toe zien.

Dinsdag ziet het weer er helemaal anders uit: in de ochtend regent het flink, en gedurende de ochtend trekt het neerslaggebied verder richting het oosten. En we koersen blijkbaar alweer af op het winterseizoen, want in het noorden kan de neerslag in de loop van de ochtend misschien zelfs overgaan in (natte) sneeuw. Maar laat die slee en moonboots nog maar even op zolder, want de kans dat de sneeuw blijft liggen is klein.

Onstuimig en koud

Naast alle regen en (natte) sneeuw gaat het ook hard waaien komende week. Dinsdag staat er een vrij stevige wind uit westelijke richtingen, en in de loop van de dag neemt de wind verder in kracht toe.

Vooral in de kustgebieden kan het vooral dinsdagavond stormachtig waaien met zware windstoten van meer dan 75 km/uur. Verder landinwaarts staat iets minder wind. Volgens Weeronline kunnen we rekenen op 'een onstuimige herfstdag met veel regen'.

Vorst

Van woensdag tot en met vrijdag blijft het koud, de wind komt uit het westen- tot noordwesten en ook dan zal het flink regenen. Tussen de buien door is het vaak droog, met soms wat ruimte voor de zon.

Tijdens de buien daalt de temperatuur flink, waardoor het tot het weekend waarschijnlijk echt winters aanvoelt. De temperatuur komt overdag met moeite boven 5 graden uit, 's nachts moet er rekening gehouden worden met wat vorst.