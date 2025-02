Volendamse 'kermisband' maakt Sinterklaaslied: Pietendag

Iedereen zong het luidkeels mee afgelopen kermis, ‘Blikkendag’ van Likke Pêhp. Daarna werd het nummer zelfs landelijk opgepikt en verscheen er een versie met Sven Versteeg.

Gigantische kermishit

Het lied is een cover van 'Vandaag', het lied waarmee W-Dreej in 2010 het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer won. Volendammer Marc Kwakman schreef de nieuwe tekst voor het lied waarmee hij samen met zijn vrienden Jan, Stef, Rob, Robert en Kees alle dagen tijdens de kermis begin september optrad en het lied overal op de dijk in Volendam te horen was.

De mannen van Likke Pêhp besloten onlangs af te reizen naar het zonnige zuiden om het nummer met de Volendammer Pietenband in te zingen. Het nummer is hieronder te horen.