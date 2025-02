Acht jaar na de moord op haar nicht zoekt Shulesca nog altijd naar antwoorden

De zaak is inmiddels een cold case. "En de Peter R. de Vries Foundation had een beloning op de zaak gezet. Die komt nu ook te vervallen omdat er geen bruikbare tips zijn binnengekomen", vult De la Croes aan. In Kelly en Royce de Vries, de kinderen van de vermoorde misdaadverslaggever, heeft ze twee trouwe bondgenoten. "Ondanks het vervallen van de beloning vechten zij samen met mij. Zodat we ooit antwoorden zullen krijgen."

De la Croes is moe. Heel moe. "Ik heb geen rust. Ik kan aan weinig anders denken. Terwijl je ook gewoon je leven moet leven." Toch wil ze van geen wijken weten. "Peter zei altijd: On bended knee is no way to be free. Daar wil ik mij door laten leiden. Ik geef niet op. Nooit."