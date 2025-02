Langgekoesterde wens van Ajax-fans in vervulling: klassieke logo keert terug

Op 18 maart viert Ajax zijn 125-jarige bestaan - volgens de club dus een uitgelezen kans om het klassieke embleem te laten terugkeren, dat daarmee na 34 jaar ook weer zal prijken op de wedstrijdshirts. En dat 'cadeautje' aan de fans valt zoals verwacht flink in de smaak: de post op Instagram waarin Ajax dit bekendmaakt is binnen krap een uur al ruim 26.000 keer geliket.

Het verleden heeft ons geleerd dat wij op ons best zijn wanneer we trouw blijven aan het Ajax-DNA", zegt Geelen. "Daarom doen we er binnen de club nu ook alles aan om dat DNA, van onze voetbalfilosofie tot onze kernwaarden, te waarborgen." Het terugbrengen van het klassieke logo staat volgens hem symbool voor dit streven. "En is tegelijkertijd zowel een eerbetoon aan ons rijke verleden, als een inspiratiebron voor de toekomst."

Nostalgie

Fans zullen wel nog even geduld moeten hebben: het klassieke logo is definitief zichtbaar vanaf het seizoen 2025/2026. Vanaf dan wordt het geleidelijk doorgevoerd in alle uitingen van de club.

Ajax viert de terugkeer van het logo met een nostalgisch filmpje: