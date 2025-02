Uitbundig juichende Weghorst wekt ergernis

Wout Weghorst heeft vanavond veel kritiek over zich heen gekregen, nadat hij zeer uitbundig de 1-0 van het Nederlands elftal tegen Hongarije vierde. De spits van Ajax benutte een strafschop en schoof vervolgens breed juichend op zijn knieën over de grasmat in de Arena. Ongepast volgens velen, omdat de wedstrijd net was hervat, nadat assistent-bondscoach Ádám Szalai van de Hongaren onwel was geworden.