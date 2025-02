Beheerder Noorderkerk in Hoorn oog in oog met inbrekers: "Zou het zo weer doen"

Die vluchtroute bleek slecht gekozen. Er is namelijk een trucje om de deur te openen, legt Maasdam uit. "Hij stond te rukken aan de deur die hij niet openkreeg, maar die deur is 400 jaar oud en daardoor helemaal vernield." Even verder moest de inbreker ook nog langs een balk die voor de deur is gepositioneerd. "Die wist hij eraf te tillen, maar ik was al over de deur gesprongen en pakte hem beet."

Hoewel Maasdams telefoon uit z'n zak was gevallen tijdens de achtervolging, was hij nog in verbinding met de meldkamer van de politie en kon hij de situatie doorgeven aan de persoon aan de andere kant van de lijn.

Hij probeerde de inbreker op de grond te gooien tijdens de worsteling, maar dat lukte niet. "Inmiddels had ik verwondingen opgelopen en ik bloedde hevig, ik riep richting de telefoon dat ik 'm niet meer hield. Maar ik kon 'm, nadat ik 'm losliet en z'n capuchon af kon trekken, heel goed bekijken."

Vernielingen

Een paar minuten later was de politie ook aanwezig. Zij konden een verdachte op basis van de aanwijzingen van Maasdam aanhouden. Het inbrekersduo werd hoogstwaarschijnlijk snel betrapt, want de rugtas die de beheerder wist af te trekken tijdens de achtervolging was leeg. Wel zijn volgens hem onder andere een kast in de regentenkamer, het glas in loodraam, een antieke Franse tafel en zijn bril en trui vernield.

Maasdam moest naar de huisarts om z'n verwondingen te laten behandelen. De politie deed ondertussen onderzoek in de kerk. "Ze waren twee uur bezig voordat de kerk werd vrijgegeven, daarna konden we eindelijk opruimen en de kerk klaarmaken voor het Sinterklaasfeest van zaterdag." Zelf kreeg de beheerder weinig mee van de feestvreugde. "Ik was doodmoe. Maar de kinderen vonden het geweldig: ik hoorde veel gelach en gezang."

'Zou het zo weer doen'

"Als ik niet was binnengekomen, dan was de schade vele malen groter geweest", is Maasdams vermoeden. "Als je alleen al tegen een oude gaskachel schopt, ben je niet op zoek naar waarde. Dan ben je bezig met vernielingen in een laat-middeleeuws, historisch pand." Wel geeft de beheerder van de kerk toe dat het 'niet verstandig was om naar binnen te gaan'. "Maar zou ik het zo weer doen? Ja!"