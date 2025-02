NBA-avontuur van IJmuidenaar Malevy Leons is (voorlopig?) voorbij

Het nieuws is geen grote verrassing. Zijn club Oklahoma City Thunder kampt met blessures en heeft daarom Branden Carlson gecontracteerd, voor wie Leons plaatsmaakt. Carlson krijgt de voorkeur omdat hij langer en zwaarder is dan Leons die bovendien nauwelijks ervaring heeft. Gisteren maakte Leons voor de zesde en voorlopig laatste keer zijn opwachting in de NBA.

Leons was de eerste Nederlander in de NBA sinds 13 jaar en de zevende landgenoot ooit die in de Noord-Amerikaanse competitie heeft gespeeld. De afgelopen weken maakte Leons 21 minuten, scoorde hij twee punten en was hij goed voor drie rebounds en een assist. Het is nog niet zeker waar hij nu speeltijd gaat maken. De verwachting is dat hij in het tweede team van Oklahoma City Thunder gaat spelen.

NH Sport ging vorige week langs bij zijn oud-coach en twee voormalig ploeggenoten bij Apollo Amsterdam die niet verwacht hadden dat hij ooit in de NBA zou gaan basketballen.