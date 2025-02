Ravage nadat auto door trein wordt aangereden, geen gewonden

De aanrijding gebeurde rond 18.10 uur. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt en was er geen alcohol in het spel.

Van de auto is weinig meer over. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is nu nog onduidelijk.

Het treinverkeer is stilgelegd tussen Uitgeest en Alkmaar en de dienstregeling is aangepast. De NS heeft stopbussen tussen Alkmaar, Heiloo, Castricum en Uitgeest ingezet tot de storing is opgelost. Aangeraden wordt om een reisplanner te raadplegen voordat je op pad gaat.

Om 20.10 uur meldde de politie dat de stremming van het spoor is opgeheven en het treinverkeer weer op gang zal komen. De bestuurder van de aangereden auto zal worden verhoord.