Niet druk op groots aangekondigde demonstratie Museumplein in Amsterdam

Op sociale media werd de demonstratie aangekondigd als 'Nederlanders weer de baas'. "Ik vond het een beetje ongelukkig, maar we zien wel heel veel Nederlandse tradities verdwijnen", zei een van de demonstranten.

Hij had eerder op deze plek gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. "Maar dat ligt een beetje op zijn gat. Die zijn niet meer zo groot georganiseerd. En ik wilde wel weer eens wat mensen ontmoeten die ik uit die tijd nog ken."

Een andere demonstrant vermoedde dat de lage opkomst door de regen kwam. Ook het door de organisatie beloofde gratis bier was er niet. "De politie zou koffie regelen, maar zelfs dat is niet gelukt. Maar we hebben wel wijn gehad. Ik begin nat te regenen, dus misschien blijf ik nog tien of vijftien minuten."