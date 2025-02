Twee inbrekers op heterdaad betrapt in Purmerend, derde slaat op de vlucht

Rond 23.00 uur hoorde een buurtbewoner in de Purmerendse straat kabaal, waarop ze poolshoogte nam. Ze zag een man op de uitkijk staan en belde gelijk de politie.

Eenmaal ter plekke had de politie de man al gauw in de smiezen. Hij maakte zich snel uit de voeten en was tijdelijk ook voor de politie onvindbaar. Toch lukt het hem niet om te ontkomen. Een andere buurtbewoner alarmeerde de politie en vertelde dat er een man in zijn tuin zat en op een dak klom.

Stroomstootwapen

Onder dreiging van een stroomstootwapen kwam de man het dak af, hij werd op het Grevelingenmeer aangehouden. De tweede inbreker werd opgepakt in het huis waar het stel probeerde in te breken.

Een derde verdacht kon wel ontkomen, hoewel hij achterna werd gezeten door een politiehond. Volgens de politie kon de hond niet van de lijn worden gehaald, omdat er meerdere mensen op straat liepen op dat moment.

Achtervolging

Getuigen van deze achtervolging of mensen met camerabeelden worden opgeroepen om zich te melden bij de politie. De achtervolging vond plaats vanuit de bosjes bij de kruising van de IJsselmeerlaan met de Verzetslaan.

De derde inbreker rende langs het spoor langs de IJsselmeerlaan aan de zijde van het Lauwersmeer. Vervolgens klom hij over de geluidswal en ging verder aan de andere zijde.

Er is aangifte gedaan tegen het tweetal.