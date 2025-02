Politie stuit per toeval op wietkwekerij in Hoorn met honderden planten

De politieagenten waren samen met de gemeenteambtenaren rond 13.00 uur bij de woning aanwezig met bestuurlijke machtiging van de burgemeester vanwege verwaarlozing. Deze maatregel kan worden ingezet bij bijvoorbeeld overlast door ernstige woningvervuiling.

Bij binnenkomst was de bewoner in geen velden of wegen te bekennen, wel zagen de agenten dat er geknutseld was aan de meterkast en dat er afval lag, vermoedelijk afkomstig van een hennepkwekerij.

Twee kweekruimtes op zolder

Dat vermoeden werd bevestigd toen de agenten op zolder kwamen. Daar vonden ze twee kweekruimtes met in totaal 314 hennepplanten. Zowel de planten als de installatie zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De betrokken nutsbedrijven hebben daarnaast ook aangifte gedaan van diefstal van water en elektriciteit.

In de kwekerij stond ook een CO2-installatie, deze is bedoeld om de groei van de planten te bevorderen. Rond dit apparaat was brandschade aanwezig.

Brandgevaar hoger

In illegale hennepkwekerijen is het brandgevaar volgens de politie hoger, dat kan onder andere komen door een onjuiste installatie, onprofessionele onderhoud en hoge belasting op het elektriciteitsnet.

Het brandgevaar beperkt zich bovendien niet tot de woning waar de kwekerij is gehuisvest: ook aangrenzende panden lopen gevaar.

De recherche onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de wietkwekerij. Getuigen die meer weten wordt gevraagd contact met de politie op te nemen.

