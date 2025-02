Verdachte (41) uit Tsjechië opgepakt voor in brand steken van twee politieauto's

Het gaat om een brand in een politieauto aan de Hoofdweg in Amsterdam-West rond 4.30 uur vannacht en een brand in een politiebus aan de op de Top Naeffstraat in Slotermeer in de nacht van maandag 11 op dinsdag 12 november. Beide politiewagens raakten zwaar beschadigd.

Winkelwagentje

Rond 4.30 uur vannacht ontstond de tweede autobrand. Een getuige zag de vermoedelijke brandstichter toen met een winkelwagentje langs de politieauto lopen. De man pakte een voorwerp met vloeistof uit het winkelwagentje en gooide dat onder de politiewagen. Daarna rende hij weg richting de Erasmusgracht. De politieauto vloog al snel in brand.

Volgens de politie is het signalement van de verdachte na de tweede brand 'breed gedeeld onder alle politiemensen in de eenheid'. Het leidde ertoe dat hij in de loop van de dag kon worden aangehouden.

Vast

De Tsjechische man zit nog vast. Volgens de politie is hij 'op dit moment ook verdachte in het onderzoek naar de brandstichting van 12 november', een reden daarvoor geeft de politie niet, maar mogelijk is er toen iemand met een soortgelijk signalement gezien.

De recherche zegt nog meer getuigen te zoeken van beide brandstichtingen.