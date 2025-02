Kledingbank sluit deuren: "Het doet pijn, maar we zijn het strijden moe"

Het is een hard gelag voor oprichter Tamara Tuls (54). "Bijna vijf jaar hebben we bestaan en dit is niet hoe het had moeten eindigen. Vanuit de gemeentes kwam er geen subsidie of hulp vrij." De laatste reddingspogingen van de afgelopen weken bleken tevergeefs.

Arm om de schouder

Dat de armoede niet erkend wordt door gemeentes vindt bestuurslid Pauline Half erg pijnlijk. "Het feit dat ze zeggen dat mensen overal terecht kunnen klopt gewoon niet. Waarom hebben wij dan 1100 leden?"

Bezoekers van de kledingbank kwamen niet alleen voor de kleren, legt Pauline uit. "In de moeilijkste tijden boden wij minima een arm om de schouder. Dan konden ze hier ook terecht voor een kop koffie en dat verdwijnt nu."

Tekst gaat door onder de foto.