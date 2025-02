Filmmuseum Eye niet aansprakelijk voor val waarbij vrouw haar pink verbrijzelde

Het slachtoffer was in april 2022 aan het werk bij Eye. Vlak voor het voorval zat zij op een stoel achter een computerscherm aan de zijkant van het klaslokaal waar ze die dag lesgaf. Op dat moment waren haar leerlingen buiten het lokaal filmopnames aan het maken.

De vrouw stond op, nadat een van haar cursisten het lokaal binnenkwam om nog een vraag te stellen. En daar ging het fout. Met haar voet bleef het slachtoffer achter een poot van een zitbank die achter haar stond haken en viel voorover. "De bank is omgevallen en op de linker pink van verzoekster terechtgekomen, die daardoor is verbrijzeld", aldus de rechtbank.

Onveilig meubilair

Volgens het slachtoffer zou de ruimte na de coronaperiode onveilig zijn ingericht met nieuw meubilair. Zo zou er onvoldoende loop- en bewegingsruimte tussen de computers aan de zijkant en het overige meubilair zijn geweest. De vrouw stelde Eye daarom aansprakelijk voor haar val, omdat 'ze pas twee keer eerder in het op deze wijze ingerichte lokaal had gewerkt' en hieraan niet had kunnen wennen.

"Een risico-inventarisatie met betrekking tot dit lokaal heeft niet plaatsgevonden. Eye heeft ook geen instructies gegeven met het oog op het struikelgevaar", aldus de rechtbank. Het slachtoffer vond dat Eye hiermee haar zorgplicht had geschonden.

'Onoplettendheid en pech'

Het filmmuseum ging hiertegen in verweer, omdat het slachtoffer zich niet bevond in een vergelijkbare situatie met een van de werknemers van Eye. "Zelfstandigheid van verzoekster is steeds de basis geweest voor de samenwerking. Van een gezagsverhouding was geen sprake. Verzoekster had zelf de regie en was volledig vrij in de indeling van haar werkuren en de invulling van de workshops, zonder toezicht of leiding van Eye."

Van een onveilig klaslokaal met struikelgevaar zou dan ook geen sprake zijn. "Tussen de computers aan de zijkant en de zitbanken was voldoende loopruimte, namelijk 75 cm. Het ongeluk dat verzoekster is overkomen hoort thuis in de categorie huis-, tuin- en keuken gevaren waarvoor een werkgever niet kan of hoeft te waarschuwen." Er zou volgens Eye in dit geval sprake zijn 'van een combinatie van onoplettendheid en pech'.