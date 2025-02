Leegstand Alkmaar pijnlijk zichtbaar: "Pandeigenaren kunnen vaak de huur niet verlagen"

Bovendien komt daarbij dat wanneer eigenaren meerdere panden hebben dat andere huurders ook om verlaging zullen vragen. Ook zijn sommige panden in ontwikkeling. "Het duurde bijna drie jaar tot Jumbo alles had geregeld om het pand van V&D te verbouwen", legt Van de Leygraaf uit.

Kan de gemeente panden kopen?

Hans ziet dat de rol van de gemeente door de jaren heen veranderd is. "Vroeger zorgde ze voor de bestrating en verlichting en dat was het. Maar nu moeten ze actief ondernemers zoeken en zich misschien wel inkopen in vastgoed."

Of dit een manier is om de leegstand te bestrijden leggen we volgende week voor aan wethouder Christiaan Peetoom. Hij is onze hoofdgast in de vierde en laatste aflevering van de serie over leegstand in de binnenstad van Alkmaar.