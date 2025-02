Geen demonstraties in IJmuiden, wel sinterklaasfeest: cruiseschip glijdt stilletjes het sluisje voorbij

Met vlaggetjes, mijters en vegen op de wangen juichen IJmuidense kinderen en hun ouders de stoomboot toe. Net na 12.00 uur vaart hij binnen, met Sinterklaas voorop en talloze dansende pieten. Het geluid van de boot-fanfare klinkt luid over de kade.

Een uurtje eerder is het Cruiseschip Queen Victoria rimpelloos langs dezelfde plek door de sluizen van IJmuiden gevaren. De half-verwachte demonstraties op de sluis blijven dit keer uit. Of een verstoring van de intocht. XR-activisten laten zich niet zien, in tegenstelling tot de vorige keren dat er een cruiseschip door de sluizen kwam.

Demonstratie tussen of in het zicht van kinderen

Toen probeerden XR-activisten die tegen te houden bij het sluizencomplex van IJmuiden. Ze ketenden zich op verschillende plekken aan de sluis vast. Met enig succes: een cruiseschip had onlangs een uur vertraging door zo'n actie. Dit alles tot grote frustratie van een groep die zichzelf 'bezorgde IJmuidenaren' noemt.

Vandaag zijn zij extra gemotiveerd om zo'n scenario voorkomen, vanwege het sinterklaasfeest. Een demonstratie zou zich tussen, of in het zicht van de ouders en kinderen kunnen afspelen.

Daarom staan er vanaf een uur of 9 's ochtends op strategische plekken zo'n veertig mensen op de sluis, vertelt Joost Broekman, woordvoerder van de IJmuidenaren. Om te voorkomen dat XR-leden zich weer aan een sluisdeur kunnen vastketenen.

De actiegroep heeft overigens helemaal geen demonstratie aangekondigd, maar dat zegt niet zoveel, dat doet de groep naar eigen zeggen soms expres niet.

'Belangrijk hier te zijn'

"Daar gaat een wit-oranje busje", wijst Broekman vanaf het sluizencomplex richting IJmuiden. De Queen Victoria ligt dan al achter hem in de sluis. Die kan niet meer tegengehouden worden. "Wij denken dat XR daar in zit. De bus stond hier net op de sluis, maar maakte rechtsomkeert."

Een vrouw uit IJmuiden (naam bij de redactie bekend) vindt het 'belangrijk om hier op de sluis te zijn.' Ze is blij dat het cruiseschip zonder vertraging door kan varen. "Iedereen in IJmuiden heeft een grote mond over de demonstraties, maar dan moet je hier nu ook naartoe komen."

De kinderen hebben er in ieder geval niets van gemerkt. Als de Pakjesboot binnen vaart, is de Queen Victoria al lang uit het zicht.