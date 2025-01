'Homogenezing en duivelsuitdrijving': wat gebeurt er binnen de muren van de River Church?

"Dit soort gemeenschapsleiders gebruikt hun positie vaak hoofdzakelijk om macht te vergaren", zegt psychosociaal therapeut Monique Molendijk. Ze is gespecialiseerd in sektarische bewegingen. "Zodra je eenmaal deel uitmaakt van die gemeenschap is de kern van die geloofsgroep vaak dat je voor of tegen ze bent, heel zwart-wit. Ik durf wel te zeggen dat de leiders van zo'n groep meestal helemaal niet echt in hun eigen ideeën geloven."

De kerk gaat controversiële onderwerpen niet uit de weg, blijkt uit een gesprek met een staflid dat anoniem wil blijven. Op de vraag of er in de kerk homoseksuelen zijn 'genezen' van hun geaardheid reageert hij enthousiast: "Zo vaak! Ze lopen hier de dienst binnen en komen als een compleet nieuw mens weer naar buiten."

Medische wonderen

Ook zouden de predikanten medische problemen kunnen verhelpen. In video's van diensten laat een gastspreker uit Nigeria een vrouw met wandelstok voor het eerst in jaren weer zelfstandig lopen, en een bezoekende prediker uit Amerika vertelt een anekdote over een 16-jarig meisje dat geen bril meer nodig had nadat hij op haar aansporen in haar ogen had gespuugd.

Ben en Jacky Kroeske ontmoetten elkaar in Amerika, waar ze onder leiding van Dr. Rodney Howard-Browne jarenlang studeerden aan het River Bible Institute in Tampa Bay, Florida. Het staflid met wie NH sprak omschrijft die kerk als het 'hoofdkantoor van hun beweging'. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse predikant is een invloedrijke figuur in het evangelisch christendom. Zo mocht hij in 2017 een handoplegging uitvoeren bij toenmalig (en aankomend) president Donald Trump, in het Oval Office.

