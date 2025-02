Gerard ontrafelt familiegeheim tijdens bijzondere busreis naar Europees Parlement

Toen Gerard jaren geleden werkloos werd, besloot hij zich te verdiepen in zijn familiegeschiedenis. Tijdens het uitpluizen van zijn stamboom, kwam hij erachter dat Brigitte en hij familie van elkaar zijn. "Ze is mijn achternicht”, legt Gerard uit. Hoe dat precies zit? Hij aarzelt en pakt dan zijn telefoon om in zijn bestanden te gluren. “Mijn moeder had een broer, die twee dochters had. Een van de dochters is de moeder van Brigitte.”

Gerard wil haar dolgraag spreken en als hij de open uitnodiging van Brigitte voorbij ziet komen, slaat hij meteen toe. “Ik denk dat ik de eerste was die reageerde”, zegt hij. “Het wordt me eigenlijk in de schoot geworpen. Een mooie combinatie ook: het Europese Parlement bezoeken en eindelijk mijn achternichtje ontmoeten.”