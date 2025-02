Trouwe Oranje-fan Van den Berg hoeft niet op Wall of Fame: "Daar doe ik het niet voor"

"Een onwijs leuke hobby", zo omschrijft de Abbenesser zijn supporterschap van het Nederlands elftal. Hij heeft inmiddels met zijn vrouw Erica al meer dan honderd wedstrijden bezocht van Oranje. "We zijn met een kleine groep van 200 à 300 vaste supporters met veelal 60-plussers. We zoeken elkaar op rondom zo’n wedstrijd en dan is het altijd leuk en gezellig."

Het bezoeken van de wedstrijden kan soms aardig in de papieren lopen, vertelt Van den Berg. "We zijn gemiddeld per uitwedstrijd zo’n 2000 euro kwijt. Na de thuiswedstrijd tegen Hongarije van zaterdag vliegen we maandag richting Bosnië en Herzegovina. Oranje speelt dan op dinsdag en we blijven tot vrijdag, we maken er dus een citytripje van."