Telstar-spits El Kachati blaakt van zelfvertrouwen na dubbelslag: "Wil stap hogerop"

El Kachati was verantwoordelijk voor de razend snelle 1-0. Binnen twee minuten lag de bal al in het net. Daarnaast besliste El Kachati het duel door na rust de 3-0 binnen te pegelen. "Remy van Ekeris liep met me mee. Als ik de bal miste, dan had ik aanvoerder Mitch Apau op me dak gehad. Hij zei dat ik hem af had moeten geven. Alleen nu schiet ik 'm binnen en is er dus niks aan de hand."

Opgetogen

Zakaria Eddahchouri was vanaf elf meter verantwoordelijk voor de 2-0 en Danny Bakker maakte de laatste treffer. Dit alles tot tevredenheid van coach Anthony Correia.

