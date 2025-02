Drie verdachten van geweld rond Ajax-Maccabi herkenbaar in beeld gebracht

De drie, en nog twee andere verdachten, waren dinsdag geblurd te zien in een uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Ze hadden tot deze vrijdag 20.30 uur om zich bij de politie te melden, anders zouden ze herkenbaar in beeld worden gebracht. Twee van de vijf zijn inmiddels aangehouden. Een van hen is een 32-jarige Amsterdammer: hij blijft nog zeker twee weken vastzitten, bleek vandaag. De overige drie zijn nog spoorloos.

Deze vijf verdachten zouden betrokken zijn geweest bij 'het zwaarste geweld' vorige week. Maar waar ze precies van worden verdacht, is onbekend.

Binnenkort brengt de politie ook beelden naar buiten van 24 andere verdachten die vermoedelijk betrokken waren bij strafbare feiten rond de wedstrijd. In eerste instantie zijn ook hun gezichten onherkenbaar.

Updaten 17 november:

Een van de drie heeft zich inmiddels gemeld. Zijn foto is daarom nu onherkenbaar gemaakt.