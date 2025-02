Ontsnapte paarden zorgen voor chaos in Velsen-Noord: 'Er hadden grote ongelukken kunnen ontstaan'

Opeens renden er vanmiddag negen paarden over het Stratingplantsoen, midden in Velsen-Noord. Het zorgde voor chaos en verbazing, want daar is helemaal geen manege of paardenhouder in de buurt. De dieren bleken ontsnapt uit een wei in Beverwijk, zeker twee kilometer verderop. Toen moesten ze nog terug, onder politiebegeleiding en over drukke autowegen, vertellen Jacqueline en Quincey in deze video. Zij hielpen een handje.