Lees terug: Telstar verslaat VVV-Venlo met ruime cijfers

15 november 2024, 21.53 uur

Het is voorbij in Velsen-Zuid. Telstar pakt drie punten tegen VVV-Venlo na twee goals van Youssef El Kachati, Zakaria Eddahchouri en Danny Bakker. Door de zege stijgen De Witte Leeuwen naar het linkerrijtje. Jong Ajax is volgende week vrijdag de volgende tegenstander.

Telstar - VVV-Venlo 4-0