Hoofddorpse buurt is klaar met ongelukken en wil extra maatregelen

Sarah Lagerweij (18) weet dat een ongeluk op de oversteekplaats in een klein hoekje zit. Als ze op 29 oktober met de fiets de Waddenweg wil oversteken, gaat het toch gruwelijk mis. "Er reed een auto snel voor me langs, dus ik zag de tweede auto niet. Alleen een groot, wit vlak."

De Hoofddorpse student klapt op de voorruit, wordt gelanceerd en komt zo'n vijftien meter verderop terecht. In het ziekenhuis blijkt dat ze een gebroken stuitje heeft, maar dat de schade verder meevalt. "Ik heb echt geluk gehad. Ik ben niet op m'n hoofd geraakt en in het gras beland. Maar het kan ook zijn dat de volgende persoon dat niet heeft."

Drukte tijdens halen en brengen

Daarom strijden Sarah en haar vader Walter nu voor meer maatregelen op de fietsersoversteek. En ze zijn niet de enigen. Ook directeur Johan Alderden van de naastgelegen basisschool Het Braambos maakt zich zorgen vanwege het grote aantal ongelukken. "Vlak na de zomervakantie kwam de geëmotioneerde vader van een aangereden meisje bij ons vragen of we camerabeelden hebben, maar die hebben we niet."

Volgens de schooldirecteur is het vooral rond de start- en de eindtijd van de school een heikel punt. "Met name bij het halen en brengen van de kinderen is het hier heel erg druk. Dan staat de Waddenweg echt helemaal vol, en zeker met slecht weer is het zicht ook niet optimaal."

Zoeken naar oplossing

Alderden en andere schooldirecteuren overleggen geregeld met de gemeente over de Waddenweg en de oversteekplaatsen. Toch dateren de laatste aanpassingen aan de oversteek alweer van acht jaar geleden. Om fietsers te dwingen hun snelheid te matigen, is er toen een bocht in het fietspad verwerkt en zijn vlak voor het zebrapad waarschuwingslampjes aangebracht.

Maar dat blijkt dus nog niet voor alle verkeersdeelnemers genoeg. "Het grootste probleem is dat automobilisten niet goed opletten. Ondanks dat er een zebrapad ligt, dat er lampjes knipperen. Het is niet voldoende", zegt Sarahs vader Walter. Hij pleit voor een verkeerslicht.

De gemeente onderzoekt nu of dat een goede oplossing zou kunnen zijn. "Eigenlijk zet je pas een verkeerslicht in als het voor voetgangers en fietsers onmogelijk is om over te steken", legt verkeerswethouder Marja Ruigrok uit. Verkeerslichten plaatsen op een weg die niet druk genoeg is leidt er volgens haar toe dat die worden genegeerd.