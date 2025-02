Uitverkoop in een bijzonder Haarlems museum: ''Ik wil álles wel hebben''

Het museum dat Aad en een trouwe groep vrijwilligers de laatste jaren runden, is een voortzetting van het levenswerk van vader Arie die in 1990 op deze zelfde plek begon met het exposeren van vooral vooroorlogse radio's. De collectie is sindsdien flink uitgebreid en geeft een mooi beeld van de ontwikkeling van radio- en televisieapparatuur. Het is een feest der herkenning, a sentimental journey.

Fietsenzaak

"Maar het is ook een keer klaar'', zegt Aad Stiphout. De fietsenzaak, die een groot deel van het pand huurt en voor inkomsten zorgt, vertrekt. ''Ik heb er samen met mijn gezin lang over nagedacht en we zijn tot de conclusie gekomen dat dit een goed moment is om te stoppen'', zegt hij.

Toekomst

Hoewel hij nog maar twee dagen te gaan heeft in het museum, is hij totaal niet bezig met zijn toekomst. ''Met deze drukte heb ik daar geen tijd voor. Of ik moe ben? Welnee, de vreugde van de mensen die voor een paar tientjes met iets leuks naar huis gaan, geeft me veel energie.''