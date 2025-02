Jongen (16) vast voor gooien explosief in tram Amsterdam

De jongen wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een explosie bij een school dezelfde avond. De verdachte zit vast en wordt verhoord.

Naast de 16-jarige heeft nog een verdachte van de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv zich gemeld. Deze persoon meldde zichzelf bij de autoriteiten. Eerder werd al een andere verdachte ingerekend.

Beelden van deze verdachten werden eerder deze week vertoond in het programma Opsporing Verzocht. Drie andere verdachten die ook in de uitzending te zien waren, hebben zich nog niet gemeld. Als dit niet gebeurt voor vanavond om 20.30 uur, brengt de politie hen herkenbaar in beeld.