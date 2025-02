Man (36) die tijdens Koningsnacht onbekende stak, komt vrij

Dat Aymar G. in de nacht van 26 op 27 april iemand heeft neergestoken, staat vast. Dat bekende hij tijdens het politieverhoor en herhaalde hij tijdens de rechtszaak. Het OM is ervan overtuigd dat hij het slachtoffer in een opwelling heeft geprobeerd te vermoorden, maar dat klopt volgens hem niet.

"Het was mijn enige ontsnappingsmogelijkheid", zei G. in een poging de rechtbank te overtuigen dat hij zichzelf verdedigde tegen de agressie van de tegenpartij. Daar gaat de rechter niet in mee: ze veroordeelt hem tot een poging tot zware mishandeling.

'Relatief licht letsel'

Dat heeft onder andere te maken met gebrek aan (concrete) informatie in het dossier over het mes en de manier waarop G. het mes heeft gebruikt, legt de rechtbank in het vonnis uit. Omdat het slachtoffer bovendien licht letsel aan de steekpartij had overgehouden, vindt de rechtbank dat G. niet heeft geprobeerd het slachtoffer te doden.

Wel neemt de rechtbank het gemak waarmee G. naar een mes heeft gegrepen hoog op. "Het incident is zeer beangstigend en bedreigend geweest voor het slachtoffer en hij ondervindt daarvan nog altijd de psychische gevolgen." Dat bleek ook uit de slachtofferverklaring, die de advocaat van het slachtoffer twee weken geleden voorlas.

Wat de rechtbank G. ook verwijt is dat hij na de steekpartij op de vlucht is geslagen. En dat hij het slachtoffer aan zijn lot heeft overgelaten.